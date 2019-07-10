В 2020 году в Казани пройдет Кубок мира по хайдайвингу

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Казань примет Кубок мира по хайдайвингу в 2020 году. Об этом РИА новости сообщил член бюро Международной федерации плавания Владимир Сальников.

«Безусловно, положительный знак, приятно, что мероприятие подобного масштаба будет проходить именно в нашем городе. Это однозначно потребует мобилизации определенных ресурсов, так как с точки зрения организации хайдайвинг — очень сложный турнир. Я удивлен, но обрадован», — прокомментировал главный тренер сборной Татарстана по прыжкам в воду Павел Муякин.

Вдобавок он рассказал о спортсменах, способных представить Россию на соревнованиях: «Сомневаюсь, что татарстанцы примут участие, но до 2020 года еще нужно дожить, может, кто-то вырастет».

Также стало известно и об интересе Казани в проведении чемпионата мира по водным видам спорта 2025 или 2027 годов, о чем сообщал Сальников. Интерес к проведению соревнования ранее проявляли австралийский Мельбурн, Будапешт и Белград.

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