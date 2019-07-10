Акробаты из Москвы представят вертикальную постановку на фасаде «Дома татарской кулинарии»

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). 13 июля впервые в Казани состоится необычная постановка – жителям и гостям столицы республики представится возможность совершить необычную «Прогулку по Казани», сообщают организаторы.



Гимнасты из московского Уличного театра покажут вертикальный танец на фасаде «Дома татарской кулинарии».



Главный замысел в том, что постановка полностью проходит в вертикальной плоскости, главные достопримечательности и городские виды проецируются на стену, по которой будут перемещаться артисты.

Выступление украсят оригинальные музыкальные композиции, мыльные пузыри, конфетти, а также искусственный дым.



Мероприятие начнется в 20.30. У гостей будет возможность сделать красивые снимки, послушать музыкальный сет от DJ BubbleGum, принять участие в конкурсах и выиграть призы.

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