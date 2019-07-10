Премию им. Алемасова вручили инженеру КВЗ за разработку системы аварийного приводнения «Ансата»

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Академии наук Татарстана прошло ежегодное вручение государственной премии им. академика Алемасова. Награду получили три молодых ученых Татарстана — Айрат Сафиуллин, Рустем Мухаметрахимов и Ленар Мавлиев.

«Очень приятно, когда твоя работа положительно оценивается на столь высоком уровне. Я очень рад тому, что стал лауреатом государственной премии им. академика Алемасова. Это дает некий заряд энергии для дальнейшей продуктивной работы и движения вперед в выбранном направлении», — поделился инженер-конструктор отдела расчетов опытно-конструкторского бюро ПАО «Казанский вертолетный завод» Айрат Сафиуллин.

Молодому ученому присудили премию за разработки в решении вопросов травмобезопасности пассажиров и экипажей летательных аппаратов при вынужденной посадке на воду. Результаты используют на КВЗ как перспективные разработки при модернизации и сертификации системы аварийного приводнения вертолета «Ансат».

За вклад в исследование и разработку новых композиционных материалов и модифицированных дисперсно-армированных бетонов для аддитивного производства в строительстве премию вручили доценту кафедры технологий строительного производства, завлабораторией аддитивных технологий строительного производства КГАСУ Рустему Мухаметрахимову.

«Аддитивное производство сегодня — это в основном строительная 3D-печать, строительные 3D-принтеры, которые печатают изделия, объекты по заранее созданной трехмерной цифровой модели», — отметил Рустем Мухаметрахимов.

Доцент кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей Института транспортных сооружений КГАСУ Ленар Мавлиев удостоился награды за вклад в развитие технологии дорожного строительства в республике из доступного местного укрепленного минерального сырья и отходов промышленности.

«Нами разработаны комплексные добавки, получены полифункциональные добавки, которые влияют на улучшение свойств — прочности и морозостойкости, что впоследствии ведет к росту долговечности», — рассказал ученый.

Как сообщалось ранее, премию присуждают за научные достижения в области инженерных наук. Первое вручение состоялось в 2015 году. Всего на конкурс 2019 года подали 17 работ из разных областей инженерных наук, из них 16 были допущены к участию.

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