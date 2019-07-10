В Татарстане отремонтируют и оснастят остановками подъезды к пяти фермерским хозяйствам

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В РТ почти за 20 млн рублей отремонтируют и оснастят остановками дороги площадью 841 кв. метр, которые ведут к пяти фермерским хозяйствам. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Подъезды к фермам ремонтируют согласно республиканской программе», — сообщили в «Главтатдортранс» РТ.

Ремонт подъезда к животноводческой агрофирме «Азнакай» обойдется в 3 млн рублей, к агрофирме «Чишма» — 5,3 млн рублей, к овцеферме «КФХ Заикина» — 3,6 млн рублей, к ферме «Николашкино» — 4,1 млн рублей и к «КФХ Муллахметова» — 3,7 млн рублей.

На подъездах к фермам заменят дорожную одежду, поставят водопропускные трубы и дождевую канализацию, установят на дороге остановки, барьерные ограждения, сигнальные столбики, дорожные знаки и разметку.

Финансироваться ремонт автодорог к фермам будет из бюджета РТ. Работы планируется завершить к 23 октября 2019 года.



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