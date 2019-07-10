В Казани на пересечении Мамадышского тракта и Рахлина изменили схему движения

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Казани на пересечении Мамадышского тракта и Натана Рахлина изменена организация дорожного движения, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Для нормализации дорожно-транспортной обстановки и увеличения пропускной способности Мамадышского тракта внесены изменения в организацию движения и режим работы светофора», – рассказали в ГИБДД.

Теперь для проезда на улицу Натана Рахлина с Мамадышского тракта со стороны Проспекта Победы водителям придется перестроиться в крайний правый ряд, проследовать в заездной карман, организованный со стороны парковки у ТЦ «Эдельвейс» и проехать, дождавшись соответствующей фазы светофора.

ГИБДД Казани просит жителей и гостей столицы Татарстана отнестись с пониманием к изменениям в организации движения и строго следовать требованиям новых дорожных знаков.

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