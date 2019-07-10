Казанский художник и архитектор Тимофей Зверко представит в «Смене» выставку «Непрерывность»

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). 11 июля в «Смене» откроется выставка «Непрерывность» казанского художника и архитектора Тимофея Зверко, сообщает пресс-служба центра.
Художественный проект «Непрерывность» Тимофея Зверко включает две графические серии, объединенные общим сюжетом и двумя мокьюментари текстами.
Зрителю предоставлена возможность самостоятельно решать, что перед ним и как это связано с содержанием текстов. Возникающие при этом предположения и гипотезы, по замыслу автора, являются неотъемлемой частью проекта.
Тимофей Зверко — архитектор, графический дизайнер и иллюстратор.
Начало в 19:00. Вход свободный.