Казанский художник и архитектор Тимофей Зверко представит в «Смене» выставку «Непрерывность»

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). 11 июля в «Смене» откроется выставка «Непрерывность» казанского художника и архитектора Тимофея Зверко, сообщает пресс-служба центра.

Художественный проект «Непрерывность» Тимофея Зверко включает две графические серии, объединенные общим сюжетом и двумя мокьюментари текстами.



Зрителю предоставлена возможность самостоятельно решать, что перед ним и как это связано с содержанием текстов. Возникающие при этом предположения и гипотезы, по замыслу автора, являются неотъемлемой частью проекта.



Тимофей Зверко — архитектор, графический дизайнер и иллюстратор.



Начало в 19:00. Вход свободный.

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