(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Брокеры-аферисты украли со счета жительницы Елабужского района более 220 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«44-летней женщине неизвестные предложили заработать на торгах валютой. Для этого ее попросили скачать программу на компьютер и внести деньги для начала торгов. Какое-то время она получала отчеты об удачных вложениях, однако вскоре все ее деньги со счета исчезли, а брокеры перестали выходить на связь», – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В данный момент правоохранители изучают детали случившегося.

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