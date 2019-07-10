В пяти районах Казани временно отключат свет

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Завтра, 11 июля, в пяти районах Казани: Кировском, Ново-Савиновском, Советском, Приволжском и Московском — запланировано временное отключение электричества.

Так, на 12 часов — с восьми утра до восьми вечера — останутся жители Кировского района, проживающие по адресам: улица Березовая, дд. 26/1, 26/2, 28/1, 28/2, 30/1, 30/2, 32/1, 32/2, 57/1, 59/1, 59/2, 61/1, 61/2, 63/1, 63/2, 65/1, 65/2, 67/1, 67/2, улица Гаванская, дд. с 1 по 56, улица Ильича, дд. 3, 5, 19, 40, улица Революционная, дд. с 36 по 66, улица Сортировочная, дд. с 13 по 49, Гаванский переулок, дд. с 1 по 22 , Первомайский переулок, дд. 5, 7, 8, 10.

На этот же срок запланировано отключение электроэнергии в следующих домах Московского района: улица Восход, д. 22, улица Гагарина, дд. 83, 85, 87, 105,107, улица Гудованцева, д. 27, улица Енисейская, д. 4, улица Рахимова, дд. 7, 9, 11, 13, 15, 21, улица Тунакова, дд. 64, 66, улица Фурманова, дд. 25, 27, улица Химиков, дд. 33, 35, 37.

Кроме того, с восьми утра до пяти вечера света временно не будет в ряде домов Ново-Савиновского района по улице Гаврилова, №№ 40, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50, 52.

В это же время электричество отключат в Приволжском районе в домах, располагающихся по адресам: улица Габишева, №№ 35, 37, 39, улица Завойского, №№ 18, 20, 22, 22а, улица Зорге, №№ 81, 83, 85, 85а, 87, улица Фучика, №№ 42, 44, Оренбургский тракт, №№ 22, 24а, 24б, 24в. Кроме них отключение затронет дома поселка Алтан, расположенные по улицам Агачлык, Аланлык, Заветная, Кул Гали, Сафиуллина, Сабит, Серле, Сиенеч, Урмале, Уртак, Якын и Заветному переулку, поселка Борисково по улицам Глазунова, Горийская, Запорожская, Прибрежная, Пожарная, Цветочная, жилого массива Восточный по улицам Приречная, Рассветная, Рябиновая, Строителей, Приречный переулок, Рассветному переулку и поселка Мирный по улицам 1-я, 2-я Аральская, 1-13-я Давликеевская, 1-2-я Земляничная, Бульварная, 2-я и 8-я Новосельская, 4-я Поперечно-Давликеевская, Календарная, Кулаевская, Мелитопольская, Новинка, Новосельская, Пологая, Рахима Саттара, Селькоров, Счастливая, Тобольская, Черниговская, а также у жителей домов, находящихся по улице Рыбацкая, №№ 4 и 6. Также света в это время не будет в поселке Салмачи по улицам Газовая, Файзи и Яркая.

С девяти утра до шести вечера света будет отсутствовать у жителей поселка поселка Константиновка Советского района. Отключение затронет дома по адресам: улица Вишневая, №№ с 1 по 32, улица Кленовая, №№ 15, 37а, 37б, 39в, Ягодный переулок, №№ с 5 по 17, и в домах по улицам Заречная, Зеленая, Лесная, Советская, Школьная и Мостовому переулку. Кроме того, электричество будет отсутствовать по улицам Гульбакча, Поднебесная и Салмачинская поселка Вишневка. В Лесной Поляне электричество отключат в домах по улицам Изгелек, Казан яшьляре, Лучистая и Пейзажная, а в поселке Радужный — по улицам Загоскина, Райская, Тенишева, Хлебникова и Коринфского.

В поселке Станционные Дербышки запланировано отключение электричества по улицам 1-5-я Станционная.

Причина отключений — проведение планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, в это же время будет проводиться техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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