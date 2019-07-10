Сборная России под руководством экс-либеро «Зенита-Казани» пробилась в четвертьфинал Универсиады

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Волейболисты сборной России под руководством экс-либеро «Зенита-Казани» Алексея Вербова вышли на стадию четвертьфинала Универсиады, которая проходит в Неаполе. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Помимо Вербова «Зенит» представляют доигровщик Андрей Сурмачевский, который совершил уже 9 эйсов и реализовал 27 из 54 попыток в атаке, а также блокирующий Алексей Кононов с 7 блоками, 3 эйсами и реализацией 7 из 13 попыток в атаке.

После победы в группе над Португалией со счетом 3:1, Кореей со счетом 0:3, Китаем со счетом 3:0 и США со счетом 0:3, россияне заняли первую строчку и узнают соперника по четвертьфиналу сегодня.

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