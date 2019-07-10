В Горкинско-Ометьевском лесу для казанцев проведут день заботы о себе

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). 14 июля жителей и гостей Казани приглашают в Горкинско-Ометьевский лес, чтобы провести день заботы о себе, сообщают организаторы.



Событие начнется в девять утра и будет продолжаться до 16.00 в контейнерном центре Cube.



В преддверии международного дня медитации специалисты из Казани, а также из Москвы и Владимира покажут лучшие практики в области развития осознанности и телесного интеллекта для ежедневного использования.



«День заботы о себе – это возможность напомнить себе о любви, о внимании к своей жизни, к себе лично, о замечании счастья и успеха без спешки», – отмечают организаторы.



В программу дня заботы о себе включены открытые лекции, медитационные техники, практики по регулированию уровня стресса, эксперименты по развитию телесного интеллекта, «внимательная» прогулка, творческие практики, а также вкусные угощения на фудкорте и общение с единомышленниками.



Мероприятие начнется с приветственного чаепития. Полная программа опубликована на сайте организаторов, для участия необходима регистрация. Вход на все занятия – свободный.

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