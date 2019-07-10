Нижнекамск за полгода произвел на 1,5 тыс. тонн молока больше, чем годом ранее

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Нижнекамский район занял лидирующие позиции в Татарстане по росту производства молока – 16,1 тыс. тонн за первое полугодие, что на 1,5 тыс. тонн больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Главным драйвером молочного «бума» в Нижнекамском районе стала фирма «Орсис-Агро». Она работает с начала прошлого года. Здесь коров доят трижды в день, хорошо кормят. В составе стада – 1850 буренок. Молоко сдают в российское отделение французской компании Danone.



В целом за минувшие сутки молока на фермах республики надоили больше 4 тыс. тонн. Доля Нижнекамского района в этой цифре – около 2,3% (92,7 тонны). Такого количества хватит примерно на 100 тыс. пакетов молока – по два стакана каждому жителю Нижнекамска.

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