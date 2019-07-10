Татарстанские выпускники НИУ ВШЭ представили свои работы Президенту РТ

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Четыре студента из Татарстана стали выпускниками магистерской программы «Прототипирование городов будущего» в «Шухов Лаб» и представили свои проекты Президенту РТ Рустаму Минниханову и заместителю мэра Москвы Марату Хуснуллину. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщила Помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Два года назад, в 2017 году, пять татарстанских ребят по гранту Президента Республики поступили на магистерскую программу „Прототипирование городов будущего“ в @shukhov_lab. В процессе обучения один студент отчислился по собственному желанию, а вот остальные с успехом защитились», — поделилась Помощник Президента РТ.

На прошлой неделе выпускники презентовали свои проекты Президенту РТ Рустаму Минниханову и заместителю мэра Москвы Марату Хуснуллину, а на днях куратор программы Висенте Гуаярт вручил всем четверым дипломы — почти все красные.

Во время учебы студенты занимались исследованиями и разработкой проектов, которые в настоящее время могут лечь в основу практических рекомендаций, способных разрешить актуальные городские проблемы РТ. Темы исследований и проектов студентам были предоставлены Правительством Татарстана. Вернувшись в республику, выпускники должны в течение двух лет работать над проектами городского развития.

В рамках программы Александр Алтенков исследовал преобразование движений ветвей деревьев в источник энергии — эта новая технология может быть использована для освещения общественных пространств; Анна Будникова, выигравшая недавно международную премию Biodesign Challenge за свою работу «Микокарст: новая генерация самовосстанавливающихся материалов городской среды на основе спор грибов», рассматривала проблему карстовых провалов, которую изучала на примере участка вдоль казанской реки Нокса; Дарья Климова продумала методику применения живых фасадных модулей, которые могут поддержать биоразнообразие в Набережных Челнах; и, наконец, Валерия Мифтахова, занимавшаяся разработкой приложения Smart Nature. Оно позволит «общаться» с деревьями и получать экологическое образование, параллельно отслеживая их состояние.

Рустаму Минниханову понравились исследования выпускников, которым сразу было найдено применение в республике: «Каждый из вас показал не просто идеи, а исследования, которые имеют потребительские свойства». Марат Хуснуллин также был заинтересован внедрением этих проектов на территории Москвы.

«Рустам Нургалиевич, если вы разрешите, я готов попробовать применить проекты в новом парке Москвы, — отметил заместитель мэра Москвы. — Мы сейчас делаем парк мирового уровня с новыми правилами. Система навигации, маршрутизация мне понравилась, очень полезное приложение по паркам — у него большое будущее, по карсту тоже. В общем, все проекты очень интересные».

Стоит отметить, что именно актуальность итоговых работ для РТ была одним из критериев получения гранта на обучение. ⠀

Также Наталия Фишман-Бекмамбетова заявила о старте нового конкурса среди татарстанских архитекторов, подробности которого будут представлены в дальнейшем.

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