(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Автоинспекторы разыграли с воспитанниками детсада Набережных Челнов реальные ситуации на дорогах, сообщили в республиканской ГИБДД.

«Сотрудники ГИБДД в игровой форме провели для детей мероприятие „Дорожная азбука”, направленное на предупреждение детского травматизма на дорогах города. Юных участников разделили на команды, создав симуляцию реального городка, а именно движение в утренние часы, когда большинство взрослых направляются на работу», – рассказали в Госавтоинспекции.

Кроме того, сотрудник ГИБДД рассказал ребятам о правилах поведения на проезжей части, о важности дорожных знаков и светофоров, а также о поведении в общественном транспорте и в автомобиле.

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