В Древнем Самарканде отпраздновали Сабантуй

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В парке культуры и отдыха «Ешлик» города Самарканда прошло празднование татаро-башкирского народного праздника Сабантуй-2019, сообщает Представительство РТ в Республике Узбекистан.

Праздничная поляна в парке зазывала зажигательными мелодиями и песнями, которые исполняли самодеятельные артисты центра. Организаторы встречали гостей за накрытым национальными блюдами праздничным столом.

Мероприятие открыл председатель татаро-башкирского национального культурного центра «Умырзая» Самаркандской области Ахмед Субханкулов. В своем выступлении он поблагодарил правительство Узбекистана за то, что татарская диаспора, как и другие диаспоры, проживающие в Самарканде, имеет возможность ежегодно отмечать традиционный праздник.

С национальным праздником Сабантуй присутствующих гостей тепло поздравили начальник отдела культуры Хокимията Самарканда Рита Махмудова, председатели немецкого, азербайджанского и таджикского национальных культурных центров Самаркандской области, которые также говорили о взаимопонимании, плодотворном сотрудничестве и дружбе различных наций и народностей.

Гостей ждали также конкурсы, песни, танцы и выступление популярных ведущих и певцов из Ташкента Руслана Гайнанова и Ирины Гимрановой. Под их зажигательные композиции в пляс пустились представители всех национальностей.

Особенно радовались дети, которые участвовали во всех традиционных конкурсах и состязаниях – «бег в мешке», «перетягивание каната», «не урони яйцо», «накорми соседа» и других. В этот жаркий день, независимо от результатов, все участники конкурсов получили в подарок мороженое.

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