В Пестречинском районе откроются спортивная площадка и лыжная база

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Благодаря госпрограммам в Пестречинском районе ожидается открытие спортивной площадки и модульно-блочной лыжной базы. Бюджет двух объектов составил 11 млн рублей, пишет газета «Вперед».

Лыжная база возводится на стадионе в Сосновом бору. На сегодняшний день уже создана пестречинская детская сборная по лыжам. Территорию, выбранную для строительства базы, полностью очистили, затем рабочие проложили свайный фундамент, смонтировали модульные стены. В настоящее время занимаются установкой электротехнического оборудования и сборкой кровли.

Замруководителя исполкома Рамиль Шайхутдинов отметил, что такая база появится на территории района впервые. Работы завершатся в этом месяце.

«Надеемся, что работы завершатся уже в этом месяце. База будет оснащена мебелью, снегоходом и, конечно же, лыжами», – отметил руководитель.

Спортивная площадка появится в селе Тат. Ходяшево. В конце июля жители будут гонять мяч на просторном открытом поле, о появлении которого местная молодежь мечтала давно. Спортивный объект устанавливают на месте заброшенного пустыря, где в прошлом располагался парк. Ее площадь составит почти 1000 квадратных метров.

К строительным работам приступили в начале лета. Глава сельского поселения Геннадий Шаров рассказал, что в первую очередь разравняли грунт, дорогу защебенили, затем уже установили забор, ворота, постелили искусственную траву. Ее засыплют мелкой щебенкой, так ковер будет держатся крепче. На сегодняшний день специалисты делают разметку. Работы уже находятся на стадии завершения.

Местной ребятне не терпится играть на новом поле. В день открытия спортивного объекта состоятся футбольные соревнования. В дальнейшем предстоит благоустроить территорию – сделать парковку для автомобилей, установить трибуну для зрителей.

«Конечно, для сельской молодежи это очень радостное событие. Особенно для наших футбольных команд "ТатХод" и "Ак Барс". Они намерены каждый вечер собираться на площадке, так что это будет одним из излюбленных мест спортсменов и их болельщиков, и точно не будет пустовать», – отметил Геннадий Шаров.

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