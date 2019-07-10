В Казани начался ремонт участка улицы Рихарда Зорге протяженностью около 600 метров

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Казани начался ремонт участка улицы Рихарда Зорге протяженностью 591 метр по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает Миндортранс РТ.

Ремонтные работы проводятся на участке от улицы Братьев Касимовых до улицы Танковая.

«В ходе ремонта на площади 10 тыс. 872 кв. метра старый слой асфальтобетона заменят на новый из высокоплотной смеси, отремонтируют тротуары, установят перильные ограждения», - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, будут заменены дорожные знаки и разрушенные бортовые камни, нанесена разметка из термопластика, установлено 11 опор освещения.

Работы на участке планируется завершить к 1 августа.

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