В казанском зоопарке умер старейший обитатель — медведь Кучум

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Умер старейший обитатель Казанского зооботсада — медведь Кучум. Информация об этом представлена на официальной странице зооботсада в соцсети Instagram.

«Кучум был замечательным папой и вырастил вместе со своей парой — медведицей Сигналкой — не одно поколение медвежат <...> Кучум прожил жизнь, наполненную любовью и заботой, даря посетителям зооботсада частичку своего щедрого медвежьего сердца, в котором было место для каждого», — говорится в сообщении.

Напомним, что Кучум появился в Казанском зооботсаду в 1980 году будучи двухмесячным медвежонком. С тех пор он был любимцем публики благодаря своему спокойному характеру и милым ужимкам, при помощи которых он выпрашивал лакомства.

В последние годы ветеринары Казанского зоопарка пытались улучшить состояние медведя, включая в его рацион большое количество витаминов. Однако возраст взял свое.

Напомним, что в дикой природе бурые медведи живут около 32-33 лет, так что Кучум прожил долгую жизнь. По человеческим меркам его возраст был около 110 лет.

«Утрата любимца так тяжела, как и утрата близкого человека, но, к сожалению, в жизни с этим приходится смириться», — заметили в пресс-службе зооботсада.

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