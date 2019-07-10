(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). По требованию прокуратуры у казанца отобрали участок земли, полученный по поддельным документам, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Выяснилось, что земельный участок площадью 790 квадратных метров в Верхнем Услоне мужчине выделили на основании фиктивной выписки из похозяйственной книги. В дальнейшем он оформил участок в свою собственность», – рассказал Галиев.

В итоге надзорное ведомство обратилось с иском в Верхнеуслонский суд. Прокурор потребовал, чтобы выписку признали недействительной, право собственности отменили, а участок вернули в распоряжение муниципального образования.

Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

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