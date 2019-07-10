Эксперты рассказали, как правильно выбирать шоколад

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Завтра, 11 июля, отмечается Всемирный день шоколада. В преддверии праздника специалисты Нижегородского ЦСМ рассказали, как правильно выбрать популярное лакомство. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Директор ЦСМ Денис Миронов отметил, что многие требования ГОСТа различаются в зависимости от вида шоколада, однако некоторые из них являются общими.

Так, например для всех видов шоколада недопустимо наличие белого налета на поверхности продукта или зараженность вредителями.

В настоящее время существует большое количество разновидностей и вкусов шоколада. Однако все они должны иметь в своем составе какао тертое и какао-масло. И, чем больше тертого какао в составе продукта, тем он качественнее и полезнее.

«Какао порошок, соевый лецитин — эти добавки безвредны, но и не несут пользы, они являются недорогими аналогами тертого какао и какао-масла. Если они стоят в составе первыми или заменяют какао и какао-масло — это серьезный повод задуматься о качестве шоколада», — предостерегает инженер-химик Нижегородского ЦСМ Светлана Вотякова.

Также, по словам специалиста, нисколько не приветствуется наличие в составе шоколада растительных жиров. Если же они все же содержатся в шоколаде, то информация об этом обязательно должна быть указана на упаковке.

Для того, чтобы покупатели смогли выбрать действительно качественный и полезный продукт, специалисты ЦСМ подготовили список того, что обязательно должно быть указано на этикетке продукта по ГОСТу:

• Название продукта, производитель и его адрес.

• Дата изготовления, условия хранения и срок годности.

• ГОСТ 31721-2012.

• Масса нетто, пищевая ценность в 100 г (количество белков, жиров, углеводов, а также энергетическая ценность).

• Состав, где обязательно должны быть перечислены все добавки.

• Информация о наличии ГМО и растительных жиров.

• Массовая доля масла какао, указанная в процентах (кроме шоколада с начинкой).

Также отдельно были указаны требования, относящиеся лишь к отдельным видам шоколада:

• Массовая доля общего сухого остатка какао или, иначе говоря, содержание какао-бобов в % (актуально для темного, молочного и горького шоколада).

• Массовая доля общего жира, сухого обезжиренного остатка какао (для молочного шоколада).

• Массовая доля обезжиренного остатка молока и молочных продуктов и молочного жира (для молочного и белого шоколада).

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