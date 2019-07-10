Эксперты рассказали, как правильно выбирать шоколад

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Завтра, 11 июля, отмечается Всемирный день шоколада. В преддверии праздника специалисты Нижегородского ЦСМ рассказали, как правильно выбрать популярное лакомство. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Директор ЦСМ Денис Миронов отметил, что многие требования ГОСТа различаются в зависимости от вида шоколада, однако некоторые из них являются общими.
Так, например для всех видов шоколада недопустимо наличие белого налета на поверхности продукта или зараженность вредителями.
В настоящее время существует большое количество разновидностей и вкусов шоколада. Однако все они должны иметь в своем составе какао тертое и какао-масло. И, чем больше тертого какао в составе продукта, тем он качественнее и полезнее.
«Какао порошок, соевый лецитин — эти добавки безвредны, но и не несут пользы, они являются недорогими аналогами тертого какао и какао-масла. Если они стоят в составе первыми или заменяют какао и какао-масло — это серьезный повод задуматься о качестве шоколада», — предостерегает инженер-химик Нижегородского ЦСМ Светлана Вотякова.
Также, по словам специалиста, нисколько не приветствуется наличие в составе шоколада растительных жиров. Если же они все же содержатся в шоколаде, то информация об этом обязательно должна быть указана на упаковке.
Для того, чтобы покупатели смогли выбрать действительно качественный и полезный продукт, специалисты ЦСМ подготовили список того, что обязательно должно быть указано на этикетке продукта по ГОСТу:
• Название продукта, производитель и его адрес.
• Дата изготовления, условия хранения и срок годности.
• ГОСТ 31721-2012.
• Масса нетто, пищевая ценность в 100 г (количество белков, жиров, углеводов, а также энергетическая ценность).
• Состав, где обязательно должны быть перечислены все добавки.
• Информация о наличии ГМО и растительных жиров.
• Массовая доля масла какао, указанная в процентах (кроме шоколада с начинкой).
Также отдельно были указаны требования, относящиеся лишь к отдельным видам шоколада:
• Массовая доля общего сухого остатка какао или, иначе говоря, содержание какао-бобов в % (актуально для темного, молочного и горького шоколада).
• Массовая доля общего жира, сухого обезжиренного остатка какао (для молочного шоколада).
• Массовая доля обезжиренного остатка молока и молочных продуктов и молочного жира (для молочного и белого шоколада).