Неизвестный украл деньги со счета пенсионерки, прибывшей в Набережные Челны из Великобритании

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Неизвестный украл деньги со счета пенсионерки из Великобритании в Набережных Челнах, сообщили «Челнинские известия».

«71-летняя женщина приехала в гости к родным и временно поселилась в новом городе. На днях около двух часов ночи неизвестный, воспользовавшись системой онлайн-банка, списал со счета женщины 74 тысячи рублей», – пишет издание.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, предоставив справки из банка. В данный момент полиция проверяет ее заявление.

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