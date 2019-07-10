Неизвестный украл деньги со счета пенсионерки, прибывшей в Набережные Челны из Великобритании

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Неизвестный украл деньги со счета пенсионерки из Великобритании в Набережных Челнах, сообщили «Челнинские известия».
«71-летняя женщина приехала в гости к родным и временно поселилась в новом городе. На днях около двух часов ночи неизвестный, воспользовавшись системой онлайн-банка, списал со счета женщины 74 тысячи рублей», – пишет издание.
Женщина обратилась в правоохранительные органы, предоставив справки из банка. В данный момент полиция проверяет ее заявление.