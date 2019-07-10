(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Казани девушка и пожилая женщина попали под колеса авто, переходя дорогу в неположенном месте, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Вчера вечером у дома № 59д на Мусина водитель "УАЗа" сбил 85-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу вне пешеходного перехода. Пенсионерка получила разрыв связки колена и перелом голени», – рассказали в ГИБДД.

Спустя несколько часов под колеса «Рено» на улице Братьев Касимовых попала 25-летняя девушка. По предварительной информации, она переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга, раной губы, челюсти и переломом носа.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.