При столкновении легковых авто в Казани пострадали две женщины и девочка-подросток

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). При столкновении легковых авто в Казани пострадали две женщины и девушка-подросток, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Вчера утром на Оренбургском проезде девушка за рулем "Киа" столкнулась с "Тойотой". В результате аварии травмы получили три пассажира японской иномарки», – рассказали в ГИБДД.

46-летняя пассажирка получила травму шеи, ее ровесница – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы головы и поясницы, 14-летняя девочка – растяжение шейного отдела позвоночника.

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