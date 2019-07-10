На базе КГЭУ планируют открыть Центр циркулярной экономики

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Ближайшей осенью на базе Казанского государственного энергетического университета планируется открыть Центр циркулярной экономики, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Центр создается Национальным фондом исследований и развития Финляндии «СИТРА» при участии заинтересованных предприятий Финляндии и Татарстана.

«Центр будет заниматься разработкой образовательных курсов для студентов и школьников по циркулярной экономике, повышением квалификации работников предприятий, организаций и ведомств в данной сфере и научными исследованиями по зеленым технологиям во всех отраслях промышленности», — говорится в сообщении.

В задачи фонда «СИТРА» входит содействие сбалансированному развитию Финляндии, росту экономики страны, ее мировой конкурентоспособности и международному сотрудничеству.

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