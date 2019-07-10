Новую навигационную систему для гражданских судов планируют запустить в России в 2020 году

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Полностью отечественная интегрированная навигационная система, которая предназначена для обеспечения безопасности мореплавания гражданских судов, может появиться на российском рынке в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика — Группу «Кронштадт».

Там отметили, что сейчас система проходит сертификацию Российского морского регистра судоходства.

«Система включает в себя до 12 программных модулей, конкретное число которых при внедрении зависит от типа судна», — говорится в сообщении.

Автоматизированные рабочие места должностных лиц включают такие сервисы, как работа с электронными навигационными картами, решение навигационных задач, отображение радарного видео и изображения с камер видеонаблюдения, автоматический мониторинг технических средств судна и др.

В настоящее время навигация морских судов осуществляется при помощи многофункциональной информационно-технической системы АИС.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что с 9 по 13 июля в Казани проходит чемпионат России по парусному спорту.

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