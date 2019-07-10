Стендовики из Татарстана не смогли завоевать медали на Универсиаде в Неаполе

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Стендовики из Татарстана Сергей Демин и Регина Шакирова не смогли занять призовые места в дисциплине «скит» на проходящей в Неаполе Всемирной летней Универсиаде. Об этом сообщает пресс-служба Федерации стендовой и пулевой стрельбы РТ.

Демин в квалификации разбил 123 мишени из 125, выполнив таким образом норматив мастера спорта международного класса. Но в финале он «совершил пять промахов и, поразив 35 из 40 мишеней, остановился в шаге от пьедестала, на четвертом месте», отмечается в сообщении.

Шакирова же в предварительном раунде выбила 106 целей из 125 и не смогла пробиться в финал, заняв лишь седьмое место.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанская спортсменка Зиля Батыршина впервые стала победительницей первенства мира по стендовой стрельбе.

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