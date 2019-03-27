Аэропорт Казани станет пунктом пропуска для следующего транзитом оружия

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Международный аэропорт «Казань» вошел в число воздушных гаваней, где будут пропускать через российскую границу следующее транзитом вооружение, военную технику и военное имущество. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на Федеральном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что пунктами пропуска для перевозимых воздушным транспортом вооружений назначены 19 аэропортов. Помимо аэропорта столицы Татарстана, это воздушные гавани Абакана, Астрахани, Волгограда, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Минеральных Вод, Москвы («Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево»), Новосибирска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Ульяновска, Челябинска и Элисты.

Перемещение следующего через Россию транзитом по воздуху оружия через иные аэропорты запрещено. «Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования», – отмечается в документе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что турецкая компания будет строить грузовой терминал в аэропорту Казани.

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