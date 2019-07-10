Посвященный современному искусству «Свадебный переполох» стартовал в Елабуге

(Елабуга, 10 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге торжественно стартовал ХIV Международный арт-симпозиум «Свадебный переполох». До 17 июля художники из девяти стран мира будут работать над картинами, посвященными национальным свадебным обрядам.

Тематические арт-симпозиумы Елабужский музей-заповедник проводит с 2006 года. Проект уникален тем, что каждый год участники в своих работах раскрывают разные темы. Неизменным остается лишь то, что они так или иначе связаны культурными традициями народов мира. В текущем году это свадебные обряды.

«Сегодняшняя наша встреча дает начало ХIV Международному симпозиуму по современному искусству, который проходит в Елабуге. Наш проект имеет очень красивую историю. За эти годы в наших арт-симпозиумах приняли участие более чем 700 художников со всего мира. Многие приезжают к нам не единожды, они работают в творческих лабораториях, участвуют в мастер-классах. Я уверена, что ни один из художников, участвующих в наших проектах, не пожалел, что связался с Елабугой», – поприветствовала участников симпозиума директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

Художница из Пензы Татьяна Чегурова не первый раз приезжает на елабужский арт-симпозиум. По словам гостьи города, ей нравится здешняя творческая обстановка, так как тут собираются художники из разных стран мира и в ходе совместной работы нередко завязывается дружба, которая длится годами.

Художник из Казани Михаил Кузнецов (Казанский) – тоже постоянный участник арт-проектов ЕГМЗ. В этом году он решил создать перформанс и сотворить трилогию, посвященную созданию молодой семьи. «Елабуга – это такой клад тем для художника, поэтому хорошо, что на симпозиумах дают отдельную тему, если бы художники просто приезжали и писали пейзажи и этюды, то это было бы не то. Именно разнообразием тем интересен симпозиум. И хорошо, что по итогам мероприятия делается выставка, которая потом гуляет по России и странам мира», – подчеркнул он.

В рамках работы симпозиума в городе состоялось открытие сразу двух выставок. На первой экспозиции под название «Краски этнических культур» представлены работы участников арт-симпозиумов из фондового собрания музея-заповедника. Вторая – это персональная выставка скульптурных композиций и графических работ Виктора Рассадкина из Владимирской области. Работы мастера отличает характерное для многих образцов мелкой пластики совместить психологизм и метафорическое обобщение.

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