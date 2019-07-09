Татар-информ

10 июля 2019, 07:53

Официальная хроника

Минниханов планирует переговоры с торгпредами РФ за рубежом и встречу с главой «КазМунайГаза»

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Официальная хроника

Минниханов планирует переговоры с торгпредами РФ за рубежом и встречу с главой «КазМунайГаза»

Фото: president.tatarstan.ru

Национальная компания «КазМунайГаз» обеспечивает 28% от общего объема добычи нефти и газа в Казахстане, с 2004 года она является партнером «Татнефти».

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет в Доме Правительства Татарстана торговых представителей России в иностранных государствах, а также проведет переговоры с делегацией казахстанской национальной компании «КазМунайГаз». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе руководителя республики.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует обсудить с торговыми представителями РФ в иностранных государствах вопросы продвижения потенциала республики в зарубежных странах», – сказали в пресс-службе.

В полдень Президента РТ планирует принять делегацию НК «КазМунайГаз» во главе председателем правления Аликом Айдарбаевым. Как уточнила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, стороны планируют обсудить развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере.

«“Татнефть” сотрудничает с “КазМунайГазом” с 2004 года, между компаниями подписан меморандум. Планируется развивать сотрудничество в части поставки оборудования, обмена опытом разработки месторождений, совместного использования научного потенциала при добыче и переработке углеводородного сырья», – уточнила собеседница ИА «Татар-информ».

АО НК «КазМунайГаз» обеспечивает 28% от общего объема добычи нефти и газоконденсата в Казахстане, по магистральным нефтепроводам компании транспортируется 65% нефти страны. В 2018 году компания добыла 23,6 млн тонн нефти и 8,3 млн куб. метров газового конденсата.

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