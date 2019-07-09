Юные заинцы предложили открыть стэндап-клуб и турниры по киберспорту в обновленном МЦ

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Активисты Заинского района внесли предложения о том, какие клубы, кружки и мастерские им нужны для реализации своего творческого потенциала в обновленном здании Молодежного центра, передает «Заинск-информ».



Встреча с активистами состоялась в «День “Единой России”». С выступлениями молодых заинцев ознакомился руководитель исполкома Татарстанского регионального отделения «Единой России», советник Премьер-министра РТ по общественным объединениям Андрей Кондратьев.





Местом встречи с молодежью неслучайно был выбран МЦ в микрорайоне Заинск-2 – это самое большое и популярное место для полезного отдыха молодежи. На днях он был открыт после капитального ремонта.



Наиболее часто заинцы предлагали организовать клуб для общения на английском языке, веревочный парк, скалодром, фитнес-центр и мастер-классы по танцам от приглашенных специалистов. Также молодежь попросила обустроить пункт проката спортинвентаря, квест-комнаты, открыть стэндап-клуб и турниры по киберспорту.





Андрей Кондратьев отметил, что все идеи заслуживают поддержки, сейчас эти проекты необходимо выписать, отработать механизм участия в республиканских конкурсах на получение грантов. «Из представленных сегодня проектов две-три идеи спокойно могут претендовать на поддержку в рамках республиканских грантов», – резюмировал он.



После экскурсии по Молодежному центру к молодым активистам обратился депутат Госсовета РТ, генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов. Он отметил, что в Заинске есть место, где можно развивать молодежные инициативы.

«Мы готовы ко всем идеям прислушиваться, поддерживать их и помогать тем, что от нас зависит. Ваши идеи могут попасть в наши партийные проекты и реализоваться», – пообещал Аминов.

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