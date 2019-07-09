В Спасском районе открыли родник «Нурлыхак»

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В селе Татарская Тахтала Спасского района РТ состоялось открытие облагороженного родника «Нурлыхак», пишет газета «Яна тормыш».





Спасский район по сравнению с другими районами республики не очень богат родниками. Данный родник, расположенный рядом с селом и речкой, в 2010 году обнаружил Ильнар Салахов. Он почистил его, стал ухаживать, потом рассказал о нем знакомым и друзьям.



Чтобы построить небольшой комплекс, состоящий из небольшого железного моста через речку, ограждения и места, где можно отдохнуть на свежем воздухе, потребовалось немало средств. Жители села собрали деньги, в этом им помогли благотворители-земляки, проживающие в различных уголках республики и страны. Руководство района также выделило финансовую помощь.



Начальник отдела культуры района Фархат Низамов, обращаясь к землякам, поблагодарил всех, кто участвовал в этом благородном деле, и выразил надежду, что родник станет любимым местом отдыха сельчан.



Глава района Камиль Нугаев отметил, что тахталинцы сделали «очень большое и нужное дело». «Тахталинцы издревле славились сплоченностью, стоящие задачи старались решать сообща, всем селом. Пример тому – родник, который появился в этом райском уголке благодаря вашим стараниям...» – подчеркнул он.



Имам-мухтасиб района Фархат хазрат Минсагиров обратился к землякам и гостям праздника со словами из священного Корана, пожелав роднику долгой жизни.

Доктор технических наук, профессор Казанского государственного аграрного университета Эльмас Нуруллин специально приехал на эту встречу и подтвердил, что родниковая вода прошла все испытания и в ней не обнаружено опасных для человека веществ.



Самым активным жителям села, принимавшим участие в облагораживании родника, вручили благодарственные письма главы района.

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