Жители Нижнекамска оценят предварительный дизайн улицы Баки Урманче

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Жителей Нижнекамска приглашают оценить предварительный проект реконструкции улицы Баки Урманче. Здесь появится променад, посвященный одному из главных татарстанских художников и искусству в целом, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

В паблике в соцсети «ВКонтакте» организован опрос, который продлится до пятницы, 12 июля. В его рамках горожанам предлагается посмотреть макеты зон отдыха и определиться с мнением.

Планируется, что на улице расположатся семь зон отдыха, на каждой – по несколько пилонов. Информационные экраны расскажут горожанам об истории и современности изобразительного искусства в Татарстане, а также отдельно о фотографии, живописи, графике, скульптуре и декоративно-прикладном творчестве.

Архитектор Эмиль Сиразетдинов пояснил, что помимо информационных пилонов на улице будут располагаться перголы с качелями, которые выполнят роль теневого навеса и защиты от дождя. К тому же это место может использоваться для фотографирования, поскольку прозрачное разноцветное оргстекло при прохождении солнечного света обеспечит интересный оптический эффект.

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