В Нижнекамске открыли обновленный дворовый клуб «Клевер»

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В 12-м микрорайоне Нижнекамска после капитального ремонта состоялось торжественное открытие подросткового клуба «Клевер», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.





Здание клуба расположено на первом этаже дома № 3 по улице Кайманова.





Эколого-биологический центр совместно с многодетными семьями высадил цветы у входа в клуб. Сотрудники библиотеки № 5 провели для ребят мастер-классы. Также были организованы несколько площадок с играми и батут. В завершение праздника всем детям вручили мороженое.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 21 июня в Нижнекамске после капремонта открылись сразу два подростковых клуба. На открытии присутствовал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.