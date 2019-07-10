В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о VIII Форуме мусульманской молодежи

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 10 июля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция на татарском языке о проведении VIII Форума мусульманской молодежи, который пройдет с 12 по 19 июля на территории палаточного городка древнего Болгара.

В мероприятии примет участие начальник социального отдела ДУМ РТ Айгуль Биктимирова.

На пресс-конференции расскажут о лекциях, уроках, встречах с известными людьми в рамках VIII Форума мусульманской молодежи. Помимо этого расскажут о развлекательной части форума: тренингах и мастер-классах, дискуссиях и круглых столах, экскурсиях и спортивных мероприятиях, а также настольных и интеллектуальных играх и др.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

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