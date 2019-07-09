В Нижнекамске откроется первый бесплатный полигон для дрессировки собак

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске совсем скоро откроется первый специализированный полигон для дрессировки собак. Полоса препятствий будет располагаться на площадке для выгула питомцев рядом с Домом дружбы народов и лицеем-интернатом № 24, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.





Уже с прошлого года для жителей и их питомцев выделена специальная территория. Для комфорта на площадке в темное время суток работает освещение. В итоге место полюбилось горожанам и стала площадкой для встреч собаководов со всего города. Теперь здесь будут проходить тренировки – бесплатная база откроется уже на следующей неделе.





На территории полигона расположены семь элементов – горка, тоннель, барьеры, змейка и другие приспособления. Дрессировать своих собак нижнекамцы смогут круглосуточно. Средства на строительство и оборудование тренировочной зоны выделили местные власти.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нижнекамские депутаты начали обсуждать создание в муниципальном районе приюта для бездомных животных.

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