В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о капремонте объектов социального значения в РТ

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 10 июля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Капитальный ремонт объектов социального значения в Республике Татарстан».

В мероприятии примет участие начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Айрат Галлямов.

На пресс-конференции расскажут о Программе капремонта МКД 2019 года, о капитальном ремонте объектов образования, ресурсных центров, детских оздоровительных лагерей, подростковых клубов и т. д. Также будут затронуты вопросы капитального ремонта объектов культурного значения, зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ, учреждений социального обслуживания Республики Татарстан и др.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



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