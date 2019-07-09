Креативные семьи Бугульмы сразились за победу в параде колясок

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В рамках празднования Дня семьи, любви и верности на площади перед зданием ЗАГС в Бугульме состоялся парад колясок, сообщает пресс-служба местного отдела ЗАГС.



Данный конкурс на самую оригинальную и стильно оформленную коляску проводится второй год подряд.



Парад-конкурс является семейным потому, что по традиции в нем принимают участие не только родители, имеющие маленьких детей, но и их бабушки и дедушки, а также все члены семьи без исключения.

Участники конкурса проявили полет фантазии, сопроводив презентацию своих шедевров красочными музыкальными представлениями.



Номера и презентация колясок никого не оставили равнодушными. Всего в качестве участников парада выступили 25 семей. Здесь были представлены пиратские корабли, коляски в виде свадебных тортов и мечети.



Каждую соревновавшуюся семью в различных номинациях наградили благодарственным письмом и подарком.

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