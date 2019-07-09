Мамадышский детский сад начнет новый учебный год в новом здании

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Мамадышском районе Татарстана продолжается ремонт детских садов в рамках республиканской программы капремонта объектов образования, эксплуатируемых более 30 лет. Об этом пишет местная газета «Нократ».

В этом году благодаря данной программе будут отремонтированы два детских сада. Зверосовхозский и Нижнеошминские детсады этот учебный год встретят в новых зданиях.

Нижнеошминский детсад был построен в 1982 году, до 2019 года в этом здании проводился только косметический ремонт. Дети с 1 июня были отправлены на каникулы, 1 сентября в отреставрированное здание вернутся 60 воспитанников.

Строители обновят кровлю, фасад, инженерные сети, отмостку, заменят двери, окна, пожарную сигнализацию, сети электро- и водоснабжения, на первом этаже сделают теплые полы. На данный момент ведется ремонт санузлов. План строительных работ выполнен на 65%.

«Мамадышскому району на ремонт дошкольных образовательных учреждений было выделено 22,8 млн рублей», – отмечает издание.

Инициатором программы, которая действует с 2012 года, является Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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