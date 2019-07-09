Кандидаты в космонавты отправились на подготовку в Татарстан

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Кандидаты в космонавты набора 2018 года отправились проходить парашютную подготовку в Мензелинск. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Сначала кандидаты изучили теорию прыжков с парашютом в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, после чего сдали зачет и получили допуск на выполнение прыжков.

Первыми в Мензелинск, где в местном аэроклубе тренируются сборные России по парашютному спорту, 1 июля направились Константин Борисов, Александр Горбунов, Кирилл Песков и Евгений Прокопьев. Позднее к ним присоединился опытный космонавт Сергей Прокопьев, ранее уже побывавший на Международной космической станции.

Собственно прыжкам, как правило, предшествует наземная подготовка, в том числе и психологическая. При этом «погода в Мензелинске пока не сильно благоволит начинающим парашютистам – сложная ветровая обстановка».

Несмотря на трудности, четверо кандидатов в космонавты все же уже успели совершить несколько прыжков, отмечается в сообщении Роскосмоса.

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