В Нижнекамске проведут общественные слушания по созданию производства метанола

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Завтра, 10 июля, в Нижнекамском колледже нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева (пр. Химиков, д. 47/35, 2-й этаж, актовый зал) состоятся публичные слушания по строительству завода по производству метанола мощностью 500 тыс. тонн в год предприятием «Нижнекамскнефтехим», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Направить предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, а также заявиться на участие в общественных слушаниях с правом выступления можно по адресу: Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129 или по e-mail: DSPP@nknh.ru.

Вход на публичные слушания свободный, на них приглашаются все заинтересованные жители Нижнекамска. Начало мероприятия запланировано на 17 часов.

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