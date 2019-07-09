Две больницы Казани допустили нарушения на почти 250 млн рублей

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Республиканская клиническая инфекционная больница и Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер допустили нарушения на 245,5 млн рублей. Счетная палата Татарстана провела проверку расходования средств бюджета и Территориального фонда ОМС казанскими медучреждениями.

Так, в инфекционной больнице есть неиспользуемые имущество и объекты недвижимости, общая стоимость которых составляет 4,4 млн рублей. В одном из корпусов простаивают амбулатория и кухня стоимостью 2,4 млн рублей, но их эксплуатация и коммунальные услуги обходятся в 147 тыс. рублей.

Кроме того, не используется и земельный участок площадью около 15 тыс. кв. метров — его стоимость составляет 115,2 млн рублей. На нем должны были построить детскую клинику, объяснил глава Минздрава РТ Марат Садыков. Общая сумма нарушений — 125,2 млн рублей.

Стоимость неиспользуемого имущества и недвижимости КВД — 19,3 млн рублей. Также в стационаре палаты не соответствуют ряду санитарно-эпидемиологических требований, а несколько зданий не отвечают требованиям оказания медуслуг.

Аудиторы также выяснили, что руководство больницы провело госзакупки общей суммой 1,8 млн рублей без проведения торгов. Нарушения в КВД оценили в 120,3 млн рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.