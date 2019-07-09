Татар-информ

9 июля 2019, 20:52

Экономика и финансы

Жилищники Елабуги жалуются, что горожане «воруют» холодную и горячую воду

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Экономика и финансы

Жилищники Елабуги жалуются, что горожане «воруют» холодную и горячую воду

Среди нарушителей не только рядовые елабужане, но и руководители и депутаты.

(Елабуга, 9 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В ходе очередного рейда жилищники Елабуги выявили рекордсменов, которые занижали показатели индивидуальных приборов учета, чтобы меньше платить за потребленную холодную и горячую воду. На деловом вторнике директор УК «Домуправ-3» Андрей Томилин привел отдельные примеры наиболее «отличившихся» собственников по занижению показаний счетчика.

 

По словам жилищников, нередко горожане сознательно занижают показания приборов учета, тем самым занимаются «воровством». При этом среди таких горожан есть даже руководители и депутаты. «По холодной воде один из жителей дома № 34 по ул.П ролетарская занизил свои показания на 304 кубических метра. Данному собственнику произведено доначисление по услуге более 10 тыс. рублей. По горячей воде житель дома № 8 по ул. Марджани занизил свои показания на 232 кубических метра. Данному собственнику произведено доначисление по услуге 24,5 тыс. рублей. И таких примеров масса. Причем среди таких жителей есть и лица, занимающие определенные должности в Елабуге, в том числе и выборные», — отметил Андрей Томилин.

 

В итоге у управляющих компаний накапливаются долги перед ресурсоснабжающими организациями, так как собственники квартир платят только за тот объем, который укладывается в норматив, а все, что сверх нормативных показателей, оплачивает управляющая компания из собственных средств. Улучшить ситуацию мог бы автоматизированный контроль показаний ресурсов. Данная система позволяет дистанционно и единовременно снимать показания общедомовых и квартирных счетчиков, но пока такая система функционирует лишь в одном доме в Елабуге. Это дом № 7 по ул. Автомобилистов. В данном доме ОДН составляет минимальные значения или вовсе равен 0.

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