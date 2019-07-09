Татарстанцы могут позвонить на горячую линию Минпросвещения РФ по вопросам приема в ссузы

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). По вопросам приема в ссузы жители Татарстана могут позвонить на горячую линию Минпросвещения России, сообщает Минобрнауки РТ.

Горячая линия будет работать по будним дням с 9.00 до 16.00 до 1 октября. «Поступающие и их родители независимо от региона проживания смогут получить консультационную помощь по любым вопросам, касающимся подачи документов, поступления, обучения в профессиональных образовательных организациях», – говорится в сообщении министерства.

Задать специалистам интересующие вопросы можно по следующим телефонам: 8(495)587-01-39, 8(495)587-01-38 (по поступлению лиц с ограниченными возможностями здоровья).

Кроме того, вопросы можно направить на электронную почту: abiturient2019@edu.gov.ru.

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