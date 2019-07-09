Татар-информ

9 июля 2019, 19:12

Общество

Число решенных заявок по ремонту муниципальных дорог в системе «Народный контроль» РТ выросло вдвое

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Общество

Число решенных заявок по ремонту муниципальных дорог в системе «Народный контроль» РТ выросло вдвое

Фото: Владимир Васильев

В категории «Содержание и ремонт муниципальных дорог» опубликовано свыше 10,8 тыс. заявок.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). За первое полугодие 2019 года количество решенных заявок по ремонту муниципальных дорог в системе «Народный контроль» увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Одной из наиболее востребованных у населения категорий в системе остается «Содержание и ремонт муниципальных дорог», подчеркнула спикер. «За первое полугодие исполкомами муниципальных образований и городских округов по вопросам содержания и ремонту республиканских дорог решено 7426 уведомлений, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2018 года», – сказала Сабурская.

Вместе с тем, по ее словам, число обращений по этой тематике остается достаточно большим – более 10,8 тыс. заявок.

Омбудсмен также отметила положительную работу исполнительных комитетов Казани, Набережных Челнов, Агрызского, Аксубаевского, Алькеевского, Бугульминского, Мензелинского, Муслюмовского, Нижнекамского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского районов по качественному и своевременному рассмотрению уведомлений в «Народном контроле».

«Доля исполненных уведомлений этих муниципальных образований составляет от 73 до 90%. Например, в Набережных Челнах в этом году опубликовано 3909 уведомлений, решено 2990. В Бугульме из 894 уведомлений приняты меры по 765, в Нижнекамске поступило 1473 обращения, меры приняты по 1190», – заключила Сабурская.

За первое полугодие 2019 года в систему «Народный контроль» поступило более 39,3 тыс. заявок, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2018-го. 

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