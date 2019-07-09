Татар-информ

9 июля 2019, 19:08

Спорт

«Рубин» завершил подготовку к сезону крупным поражением

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Спорт

«Рубин» завершил подготовку к сезону крупным поражением

Фото: Салават Камалетдинов

В следующий понедельник в Москве казанцы в первом туре нового чемпионата России сыграют с «Локомотивом».

(Казань, 9 июля, «Татар-инфолрм», Сергей Гаврилов). Сегодня в подмосковных Ватутинках на базе ЦСКА казанский «Рубин» завершил подготовку к сезону контрольным матчем с армейцами. Спарринг выиграли хозяева со счетом 4:0, хет-триком отметился исландский легионер хозяев Арнор Сигурдссон.

15 июля в Москве казанцы в первом туре нового чемпионата России сыграют с «Локомотивом». В межсезонье «Рубин» после Курбана Бердыева возглавил с приставкой «и. о.» Роман Шаронов, под руководством которого в июне-июле в ходе двух домашних сборов на родной базе казанцы обыграли «Мордовию» (4:1), проиграли «Нефтехимику» (1:2), «Нижнему Новгороду» (0:1) и сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (0:0). Все эти клубы играли в прошлом сезоне либо в ФНЛ, либо этажом ниже. И лишь перед самым стартом в сезоне «Рубин» встретился с серьезной командой.

Как и «Рубин», ЦСКА провел этот спарринг на своей базе при закрытых дверях, как было сказано, «по техническим причинам». Вполне ожидаемо, что игра прошла с заметным преимуществом хозяев, для ЦСКА это тоже был последний контрольный матч перед началом сезона. Что до казанцев, то стало очевидным, на кого именно Шаронов делает ставку в начале сезона. Стартовый состав «Рубина» был практически тем же, в каком казанцы начали предыдущий спарринг с «Тамбовом». За одним исключением: вместо Артура Сагитова в линии нападения у гостей сегодня вышел Евгений Марков.

Первые минут 10 гости не могли даже выбраться со своей половины поля. И лишь затем впервые приблизились к воротам ЦСКА. За это время армейцы успели пару раз попасть в створ ворот «Рубина». Словом, гол намечался и стал фактом на 15-й минуте, когда в ходе массированной атаки москвичей в чужой штрафной мяч отскочил к исландцу Арнору Сигурдссону, и тот с ходу точно пробил, 1:0. При помощи хорошо отработанного прессинга хозяева не позволяли гостям наладить разумную игру в середине поля и тем более на своей половине.

Второй тайм казанцы провели заметно активнее, но использовать свои моменты не сумели. Но и ЦСКА не сбавил оборотов. В отличие от вновь собранного «Рубина» хозяева хорошо сыгранны, что и привело к их крупной победе. Но вплоть до последних 10 минут матча счет оставался неизменным, 1:0. А вот затем армейцев прорвало. Сначала псле длинной передачи Сигурдссон с близкого расстояния протолкнул мяч в сетку, 2:0. А еще через минуту исландец оформил хет-трик хлестким дальним ударом по диагонали, 3:0. Окончательный счет игры установил Федор Чалов, реализовавший пенальти за игру рукой, 4:0.

За шесть дней до старта «Рубина» в чемпионате страны можно уверенно сказать, что команде еще предстоит найти свою игру уже по ходу сезона, пока она к нему не готова на 100%.

ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань) — 4:0 (1:0). Голы забили: Сигурдссон (15, 80, 81), Чалов (87 — с пенальти). Предупреждены: Сигурдссон — Марков, Закиров.

«Рубин»: Дюпин, Денисов (Степанов, 46), Сорокин, Данченко, Уремович, Иг.Коновалов, Подберезкин, Башкиров, Давиташвили (Закиров, 46), Кварацхелия (Могилевец,66), Марков.

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