В Нижнекамске День семьи отметили венецианской помолвкой, дефиле беременных и парадом близнецов

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске в честь Дня семьи, любви и верности устроили праздничные гуляния, которые символично состоялись в городском парке «Семья», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Организаторы провели гастрономическое шоу от шеф-поваров, где юные гости фестиваля смогли приготовить шашлычки, хинкали и освежающий лимонад. Также работал уголок здоровья для всей семьи, где каждый смог узнать свой рост и вес, измерить давление и получить рекомендации врачей. В этот же день на площадках проводились состязания юных художников, турнир «Семейный футбол» и многое другое.





В 18.00 на сцене амфитеатра состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого пяти семьям-победителям муниципального конкурса «Семья – гордость Нижнекамска» вручили медали «За любовь и верность». Здесь же публике были представлены династии химиков и шинников, ветераны МЧС, заслуженные работники сельского хозяйства и педагоги.





Медали вручала замглавы Нижнекамского района Эльвира Долотказина. Она отметила, что семья сохраняет, оберегает, поддерживает и дает силы.





«Это то, что мы должны беречь, относиться трепетно, хранить любовь, хранить верность», – отметила Эльвира Долотказина.





Далее состоялись церемонии имянаречения малышей в трех семьях, помолвка в стиле венецианской Love story, пролайф-акция против абортов «Два сердца», дефиле беременных и сказочный Парад близнецов.





Дошкольники и профессиональные артисты украсили своими творческими выступлениями это вечер. Порадовали гостей праздника «Капелла», «Тулпар», «Либерти», «Вольные распевы», «Забава» и многие другие.



В этом году в фестивале участвовали семьи с приемными детьми. Трем семьям вручили благодарственные письма, подарочные сертификаты и ценные подарки.

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