Туристок из Казани, пострадавших в ДТП с автобусом в Абхазии, перевели в сочинскую больницу

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Туристок из Казани, пострадавших в ДТП в Абхазии, перевели в сочинскую больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Пострадавшие жительницы Казани доставлены из центральной больницы города Гагры в приемный покой городской больницы № 4 в Сочи Краснодарского края для подробного обследования», – рассказали в МЧС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что что в результате столкновения автобуса и легковушки в Абхазии пострадали семеро россиян, в том числе – три туристки из Казани.

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