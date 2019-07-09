Турецкий консул посетил в Мамадыше мясокомбинат, сырзавод и завод по производству автокомпонентов

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган посетил город Мамадыш. Цель визита – налаживание торгово-экономических отношений с Мамадышем, пишет газета «Нократ».





Иностранный гость, который общался при помощи переводчика, рассказал, что впервые посетил город во время Сабантуя в минувшем июне. Мамадыш произвел на него большое впечатление, поэтому он решил вернуться сюда с деловыми намерениями.



Гость из столицы посетил ряд заводов – мясокомбинат, сырзавод, а также завод «Экспедишн» по производству автокомпонентов, расположенный на территории промплощадки.



Консул отметил, что на данный момент рассматриваются потенциальные проекты для сотрудничества.



«Хотим внести свою лепту в развитие вашего района. Хочется отметить работоспособность местного населения. Думаю, что проблем с квалицированными кадрами здесь не будет», – отметил Ахмет Садык Доган.



Консул также сообщил, что интересуется каждым регионом и каждым районом республики. В выборе территории под строительство производственных объектов он и его помощники ориентируются по определенным принципам. Географическое расположение имеет немаловажную роль, и Мамадыш является привлекательным по многим критериям.

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