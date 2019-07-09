Минтруд РТ: За неделю 31 сельская жительница оформила выплаты на первенца и третьего ребенка

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). За минувшую неделю еще 31 сельская жительница Татарстана оформила выплаты на первенцев и третьих детей в семьях. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Президент РФ Владимир Путин объявил 2018-2027 годы в стране десятилетием детства, в рамках которого введен ряд инициатив, направленных на повышение качества жизни молодых семей. Это выплаты на первенцев семьям, чей доход ниже полуторакратного размера прожиточного минимума в регионе, программа ипотечного кредитования, субсидирование ставки по кредиту, строительство детских поликлиник, улучшение качества образования», — сказано в сообщении.

Президентом РТ Рустамом Миннихановым также было принято решение о выплате единовременных выплат всем молодым женщинам, проживающим на селе не менее трех лет и родившим ребенка после 1 января 2018 года. Если сельская жительница на момент рождения ребенка не достигла 25-летнего возраста, то выплата составляет 50 тысяч рублей. Если женщина в возрасте до 29 лет родила третьего ребенка, то размер выплаты составляет 100 тысяч рублей.

Согласно данным на начало текущей недели, за новой выплатой в республике обратились 936 жительниц сел Татарстана, родивших первенца, и 186 женщин, в чьих семьях родился третий ребенок.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.