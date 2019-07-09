В Куйбышевское водохранилище запустят более тонны молодой стерляди

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Куйбышевское водохранилище запустят более одной тонны стерляди в течение 2 месяцев. Это проводится в целях компенсации ущерба при строительстве газопровода в Елабуге. Тендер на исполнение опубликован на портале госзакупок.

«Организация и осуществление исполнителем выпуск молоди стерляди штучной навеской не менее 10 г. в общем количестве 102 966 экземпляров (при коэффициенте промыслового возврата 6,7% и средней массе одной воспроизводимой особи в промысловом возврате 0,586 кг», — указано в документе.

Также в документе уточняется, что работы по искусственному восполнению биоресурсов в Куйбышевском водохранилище ведутся в целях компенсации ущерба при строительстве газопровода высокого давления ПАО «Нижнекамскнефтехим» и АО «ТАИФ-НК» в Елабуге.

Стоимость восполнения биоресурсов водного объекта составит более 4 млн рублей.

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