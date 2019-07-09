Виновникам крупной свалки в Альметьевске грозят штрафы по двум статьям КоАП РФ

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Организаторов крупной строительной свалки обнаружили экологи в Альметьевске. Ими оказались четыре из шести подрядных организаций выполнявших строительные работы в торговых помещениях города. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«У четырех из шести подрядных организаций, выполнявших строительные работы в торговых помещениях Альметьевска, выявлены экологические нарушения. В ходе административного расследования экологи обнаружили, что именно они являются организаторами крупной свалки в черте города, выявленной в апреле текущего года», — сказано в сообщении.

Нарушители экологического законодательства захламили строительными отходами 170 кв. метров территории. По результатам проверки было установлено, что отходы на утилизацию компании не передавали. Виновники происшествия не вели учет движения образующихся отходов и не вносили плату за негативное воздействие на окружающую среду.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, а также невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду подрядные организации привлечены к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ и ст. 8.41 КоАП РФ.

Первое нарушение влечет административную ответственность для должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Второе нарушение чревато административным штрафом для должностных лиц в размере от 3 до 6 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.



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